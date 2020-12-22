Италия

Менеджер вспомнил о матче против "крестоносцев" накануне игры против Фиорентины.

Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло высказал свое мнение о победе своей команды над Пармой со счетом 4:0 накануне игры против Фиорентины.

"Секрет против Пармы был в менталитете команды. Мы были недовольны тем, что не выиграли у Аталанты в предыдущей игре.

Мы сыграли отличный матч, с правильным отношением и желанием доминировать с начала до конца; это должно быть то отношение, которое мы проявляем в каждой игре.

Фиорентина переживает трудные времена, но это очень хорошая команда. Они будут защищаться и стараться выходить в контратаки, мы должны быть осторожны", — цитирует Пирло Goal.

Вашему вниманию предлагается история противостояний между Ювентусом и Фиорентиной.