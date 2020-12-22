Италия

Американский хавбек вскоре станет игроком "старой синьоры" на постоянной основе.

Полузащитник Вестон Маккени в конце августа текущего года перешел в Ювентус из Шальке на правах аренды.

По условиям соглашения между клубами, за годичную аренду Ювентус заплатил 4,5 миллиона евро, а если решит выкупить игрока, то заплатит еще 18,5 миллионов евро.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на другие СМИ, руководство туринского клуба приняло решение выкупить Маккени на постоянной основе независимо от достижения определенных спортивных целей, которые указаны в соглашении с Шальке.

В текущем сезоне 22-летний американец провел в футболке Ювентуса 14 поединков, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Вестон Маккени стал лучшим футболистом США по итогам 2020 года.