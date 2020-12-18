Северная Америка

Хавбек Ювентуса опередил Пулишича и Деста.

Полузащитник туринского Ювентуса Вестон Маккени признан футболистом года в США.

Как сообщает ESPN, 22-летний игрок набрал 44% голосов. Второе место занял хавбек Челси Кристиан Пулишич (27%), третье – защитник Барсы Серджиньо Дест (14%).

В 2019 году данную награду получил Кристиан Пулишич.

Маккенни перешел в Ювентус летом из Шальке и провел 8 игр в Серии А.

Ранее гол Вестона Маккени в противостоянии против каталонской Барселоны (0:3) был номинировал на звание лучшего взятия ворот в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.