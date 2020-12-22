Италия

Football.ua вместе с партнером Ювентуса Parimatch представляют анонс матча 14-го тура чемпионата Италии.

Европейские чемпионаты продолжают набирать обороты, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки итальянского первенства. Так, в матче 14-го тура Серии А Ювентус встретится с Фиорентиной.

Вторник, 22 декабря, 21:45. Ювентус Стэдуим, Турин. Главный арбитр — Федерико Ла Пенна. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Первый серьезный тренерский опыт Андреа Пирло пришлось получить не где-нибудь, а в Ювентусе, и, как и ожидалось, легендарный в прошлом полузащитник столкнулся с определенными проблемами в качестве наставника одного из лучших клубов Европы. Действующие чемпионы Италии на данный момент занимают всего третью строчку в турнирной таблице, пропустив вперед двух миланских соперников — Милан и Интер.

В текущем сезоне Ювентус еще не знает поражений, однако в 13-ти турах футболисты "старой синьоры" шесть раз сыграли вничью, а количество побед в своем активе имеют на одну больше — семь. Двумя матчами ранее у туринцев была неплохая возможность вплотную приблизиться к лидирующему Милану, однако по итогам противостояния с Аталантой удалось набрать только одно очко.

Следующий соперник Ювентуса, Фиорентина, в летнее трансферное окно рассталась со своим лидером Федерикой Кьезой и на данном этапе пребывает далеко не в лучшей. форме. Систематические неудовлетворительные результаты вынудили руководство "фиалок" пойти по ходу кампании на кадровые перестановки на тренерском мостике. Вместо Джузеппе Якини пост главного тренера Фиорентины занял Чезаре Пранделли, который уже возглавлял команду в период с 2005 по 2010 год и выводил ее в полуфинал Кубка УЕФА.

Нельзя сказать, что при новом-старом наставнике Фиорентина существенно улучшила свои результаты в чемпионате Италии. Команда по-прежнему пребывает вблизи зоны вылета, чередуя ничьи с поражениями. Выбив Удинезе из Кубка Италии по итогам дополнительного времени, подопечные Пранделли потерпели вполне ожидаемые поражения от Аталанты и Милана, при этом поединки с Сассуоло, Дженоа и Вероной сумели свести вничью. Учитывая нынешнюю форму "фиалок", а также их последние результаты, скорее всего их ожидает очередная потеря очков и с Ювентусом. По крайней мере, данный исход событий вряд ли кого-то удивит.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния является Ювентус. На победу команды Андреа Пирло предлагается коэффициент 1,35, тогда как потенциальный успех Фиорентины оценивается показателем 9,60. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 5,20.

Ориентировочные составы

Ювентус: Щесны — Алекс Сандро, Бонуччи, Де Лигт, Данило — Куадрадо, Маккенни, Бентанкур, Рэмси — Роналду, Мората.

Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Игор — Венути, Бонавентура, Амрабат, Кастровилли, Бираги — Влахович, Рибери.

Не сыграют: Демирал, Артур, Кьеллини, Дибала — Дункан.

прогноз 3:0

Официальным партнером Ювентуса является компания Parimatch.