Football.ua вместе с партнером Ювентуса Parimatch предлагает вам узнать транслятора поединка.
Ювентус — Фиорентина, football.ua / getty images
22 декабря 2020, 10:58
Матч четырнадцатого тура итальянской Серии А Ювентус — Фиорентина состоится 22 декабря в 21:45 по киевскому времени на Ювентус Стэдиум в Турине.
В прямом эфире поединок будет транслировать телеканал Футбол 1.
Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция, а по окончании матча на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов игры.
Официальным партнером Ювентуса является компания Parimatch.
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