Стали известны стартовые составы команд для поединка 14-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют туринский Ювентус и флорентийская Фиорентина.
Федерико Кьеза, Getty Images
22 декабря 2020, 21:10
В поединке четырнадцатого тура итальянской Серии А действующий чемпион туринский Ювентус проведет домашний поединок против Фиорентины.
У команд было около трех суток на восстановление после предыдущей игры, поэтому без ротации было невозможно обойтись. Наставник "зебр" Андреа Пирло с первых минут выпустил на правый фланг обороны Хуана Куадрадо, а на позиции правого полузащитника предпочел видеть принадлежащего Фиорентине Федерико Кьезу.
У "фиалок" также не обошлось без ротации. На фланги полузащиты вернулись Касерес и Бираги, а Бонавентура уступил место на поле для Борхи Валеро. Лишь линия атаки и позиция голкипера у коллектива Чезаре Пранделли осталась без изменений.
Ювентус: Щесны — Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро — Кьеза, Маккенни, Бентанкур, Рэмси — Мората, Роналду.
Запасные: Буффон, Пинсольо, Кьеллини, Данило, Дрэгушин, Фработта, Бернардески, Портанова, Кулусевски, Рабио, Да Граса.
Запасные: Терраччано, Лирола, Венути, Баррека, Кутра, Бонавентура, Пульгар, Дункан, Эйссерик, Сапонара, Куаме, Кальехон.
Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Игор — Касерес, Валеро, Амрабат, Кастровилли, Бираги — Рибери, Влахович.
Матч Ювентус — Фиорентина начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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