Италия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 14-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют туринский Ювентус и флорентийская Фиорентина.

В поединке четырнадцатого тура итальянской Серии А действующий чемпион туринский Ювентус проведет домашний поединок против Фиорентины.

У команд было около трех суток на восстановление после предыдущей игры, поэтому без ротации было невозможно обойтись. Наставник "зебр" Андреа Пирло с первых минут выпустил на правый фланг обороны Хуана Куадрадо, а на позиции правого полузащитника предпочел видеть принадлежащего Фиорентине Федерико Кьезу.

У "фиалок" также не обошлось без ротации. На фланги полузащиты вернулись Касерес и Бираги, а Бонавентура уступил место на поле для Борхи Валеро. Лишь линия атаки и позиция голкипера у коллектива Чезаре Пранделли осталась без изменений.

Ювентус: Щесны — Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро — Кьеза, Маккенни, Бентанкур, Рэмси — Мората, Роналду.

Запасные: Буффон, Пинсольо, Кьеллини, Данило, Дрэгушин, Фработта, Бернардески, Портанова, Кулусевски, Рабио, Да Граса.



Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Игор — Касерес, Валеро, Амрабат, Кастровилли, Бираги — Рибери, Влахович.