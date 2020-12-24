Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

Милан добыл непростую победу над Лацио в драматичном матче, который прошел в рамках 14-го тура итальянской Серии А.

Победный гол в этой встрече был забит в компенсированное ко второму тайму время, а его автором стал защитник "россонери" Тео Эрнандес.

Смотрите видео голов и обзор матча Милан — Лацио:

Милан - Лацио 3:2

Голы: Ребич, 10, Чалханоглу, 17 (с пенальти), Эрнандес, 90+2 — Луис Альберто, 27, Иммобиле, 59

Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия (Далот, 90+2), Калулу, Романьоли, Эрнандес — Крунич, Тонали — Салемакерс (Кастильехо, 64 (Мальдини, 90+2)), Чалханоглу, Ребич — Леау (Хауге, 79)

Лацио: Рейна — Патрик (Худт, 88), Луис, Фелипе, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич (Акпа-Акпро, 73), Эскаланте (Катальди, 46), Лиус Альберто, Марушич — Корреа (Мурики, 32), Иммобиле (Перейра, 74)

Предупреждения: Крунич, Эрнандес — Эскаланте, Луис Альберто, Акпа-Акпро, Мурики

На 27-й минуте Иммобиле не реализовал пенальти (вратарь)