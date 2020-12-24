Италия

Наставник римского клуба высказался о победе над Кальяри в матче чемпионата Италии.

Рома одержала победу над Кальяри в рамках 14-го тура итальянской Серии А, благодаря чему поднялась на третью строчку в турнирной таблице. Главный тренер римского клуба Паулу Фонсека поделился эмоциями от результата этого матча.

"Я доволен. Нам удалось добыть очень важную победу. В Серии А не бывает легких поединков. Всегда нужно бороться за каждые три очка".

"Критика в прессе? Есть кто-то, кто хочет уничтожить Рому, когда мы терпим поражения. Мы принимаем справедливую критику, но как только мы не побеждаем, то нас начинают уничтожать".

"Мы делаем важную работу, чтобы получить то, что хотим. В начале сезона никто не поверил бы, что Рома окажется на третьем месте", — приводит слова Фонсеки Football Italia.

Напомним, в следующем матче чемпионата Италии Рома предстоит встретиться с Сампдорией. Поединок состоится третьего января в 16:00 по киевскому времени.

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