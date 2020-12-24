Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

Наполи разошелся миром с Торино в поединке 14-го тура итальянской Серии А.

Неаполитанцы были близки к минимальному поражению, однако в компенсированное ко второму тайму время Лоренцо Инсинье спас для своей команды ничейный результат.

Смотрите видео голов и обзор матча Наполи — Торино:

Наполи — Торино 1:1

Голы: Инсинье, 90+2 — Иццо, 56

Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Хисай (Руй, 71) — Политано (Лосано, 63), Бакайоко (Руис, 71), Петанья (Льоренте, 71), Демме (Элмас, 30), Зелиньски — Инсинье

Торино: Сиригу — Бремер, Буоджорно, Иццо — Родригес (Войвода, 88), Линетты (Сердже, 90+4), Ринкон, Лукич (Мейте, 89), Синго — Белотти (Дзадза, 89), Верди

Предупреждения: Бакайоко, Элмас — Иццо, Буоджирно, Линетты