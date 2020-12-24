Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.
Наполи - Торино, Getty Images
24 декабря 2020, 08:59
Наполи разошелся миром с Торино в поединке 14-го тура итальянской Серии А.
Неаполитанцы были близки к минимальному поражению, однако в компенсированное ко второму тайму время Лоренцо Инсинье спас для своей команды ничейный результат.
Смотрите видео голов и обзор матча Наполи — Торино:
Наполи — Торино 1:1
Голы: Инсинье, 90+2 — Иццо, 56
Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Хисай (Руй, 71) — Политано (Лосано, 63), Бакайоко (Руис, 71), Петанья (Льоренте, 71), Демме (Элмас, 30), Зелиньски — Инсинье
Торино: Сиригу — Бремер, Буоджорно, Иццо — Родригес (Войвода, 88), Линетты (Сердже, 90+4), Ринкон, Лукич (Мейте, 89), Синго — Белотти (Дзадза, 89), Верди
Предупреждения: Бакайоко, Элмас — Иццо, Буоджирно, Линетты