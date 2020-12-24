Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

Рома вышла победителем из противостояния с Кальяри в рамках 14-го тура итальянской Серии А.

В этом матче команды показали результативный футбол, забив на двоих пять мячей, однако именно подопечным Паулу Фонсеки удалось заработать в свой актив три очка.

Смотрите видео голов и обзор матча Рома — Кальяри:

Рома - Кальяри 3:2

Голы: Верету, 11, Джеко, 71, Манчини, 77 — Жоао Педро, 59, 90 (с пенальти)

Рома: Миранте (Лопес, 74) — Манчини, Кристанте (Смоллинг, 74), Кумбулла (Ибаньес, 63) — Карсдорп, Вильяр, Верету, Перес, Мхитарян, Педро (Пеллегрини, 63) — Джеко (Майораль, 78)

Кальяри: Краньо — Чеппителли, Годин (Калигара, 85), Валюкевич — Ликояннис (Соттиль, 78), Рог (Олива, 15), Марин (Перейра, 85), Нандес, Саппа — Симеоне (Паволетти, 78), Жоао Педро

Предупреждения: Кристанте, Манчини, Кумбулла — Саппа, Нандес