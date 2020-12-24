Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.
Рома - Кальяри, Getty Images
24 декабря 2020, 09:36
Рома вышла победителем из противостояния с Кальяри в рамках 14-го тура итальянской Серии А.
В этом матче команды показали результативный футбол, забив на двоих пять мячей, однако именно подопечным Паулу Фонсеки удалось заработать в свой актив три очка.
Смотрите видео голов и обзор матча Рома — Кальяри:
Рома - Кальяри 3:2
Голы: Верету, 11, Джеко, 71, Манчини, 77 — Жоао Педро, 59, 90 (с пенальти)
Рома: Миранте (Лопес, 74) — Манчини, Кристанте (Смоллинг, 74), Кумбулла (Ибаньес, 63) — Карсдорп, Вильяр, Верету, Перес, Мхитарян, Педро (Пеллегрини, 63) — Джеко (Майораль, 78)
Кальяри: Краньо — Чеппителли, Годин (Калигара, 85), Валюкевич — Ликояннис (Соттиль, 78), Рог (Олива, 15), Марин (Перейра, 85), Нандес, Саппа — Симеоне (Паволетти, 78), Жоао Педро
Предупреждения: Кристанте, Манчини, Кумбулла — Саппа, Нандес