Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.
Сампдория — Сассуоло, Getty Images
24 декабря 2020, 11:38
Сассуоло оказался сильнее Сампдории в рамках 14-го тура итальянской Серии А.
В этом матче команды показали результативный футбол, забив на двоих пять мячей, однако именно подопечным Роберто Де Дзерби удалось заработать в свой актив три очка.
Смотрите видео голов и обзор матча Сампдория — Сассуоло:
Сампдория — Сассуоло 2:3
Голы: Куальярелла, 55, Кейта, 84 - Траоре, 3, Капуто, 56, Берарди, 58
Сампдория: Аудеро, Тонелли, Йосида (Кейта Бальде, 73), Колли, Ауджелло, Экдаль, Дамсгор (Кандрева, 73), Янкто (Верре, 81), Торсбю (Адриен Силва, 37), Рамирес (Лерис, 73), Куальярелла.
Сассуоло: Консильи, Феррари, Кирикеш (Пелузо, 88), Кирьякопулос, Мюльдюр (Айхан, 73), Траоре, Локателли, Бога, Маньянелли (Обианг, 59), Берарди (Гараслин, 87), Капуто (Распадори, 73).
Предупреждения: Капуто, Маньянелли, Колли, Кирикеш, Тонелли.
Удаление: Кейта (грубое нарушение)