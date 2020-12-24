Сассуоло оказался сильнее Сампдории в рамках 14-го тура итальянской Серии А.

В этом матче команды показали результативный футбол, забив на двоих пять мячей, однако именно подопечным Роберто Де Дзерби удалось заработать в свой актив три очка.

Смотрите видео голов и обзор матча Сампдория — Сассуоло:

Сампдория — Сассуоло 2:3
ГолыКуальярелла, 55, Кейта, 84 - Траоре, 3, Капуто, 56, Берарди, 58

Сампдория: Аудеро, Тонелли, Йосида (Кейта Бальде, 73), Колли, Ауджелло, Экдаль, Дамсгор (Кандрева, 73), Янкто (Верре, 81), Торсбю (Адриен Силва, 37), Рамирес (Лерис, 73), Куальярелла.

Сассуоло: Консильи, Феррари, Кирикеш (Пелузо, 88), Кирьякопулос, Мюльдюр (Айхан, 73), Траоре, Локателли, Бога, Маньянелли (Обианг, 59), Берарди (Гараслин, 87), Капуто (Распадори, 73).

Предупреждения: Капуто, Маньянелли, Колли, Кирикеш, Тонелли.

Удаление: Кейта (грубое нарушение)