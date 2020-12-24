Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль собирается покинуть Удинезе.
Родриго Де Пауль и Лионель Месси, Getty Images
24 декабря 2020, 22:44
Родриго Де Пауль мечтает о Лиге чемпионов, поэтому готов проститься с Удинезе.
"Мне нравится в Удинезе, но я всегда стремлюсь к чему-то большему, – цитирует Sport Mediaset 26-летнего аргентинца. – Например, о Лиге чемпионов. Не сомневаюсь, что я там когда-нибудь сыграю. Я не хочу форсировать события, но когда придет нужный момент, мы простимся с Удине".
"На мои амбиции сильно повлияли выступления за сборную Аргентины и дружба с Лионелем Месси. Он всегда поздравляет меня с успешными матчами в Италии, мотивирует меня, заставляет думать о Лиге чемпионов. Его кредо — никогда не останавливаться на достигнутом, и этому он учит других".
Де Пауль дебютировал за национальную сборную Аргентины в 2018 году и с тех пор сыграл 21 матч (0 голов).
За время клубной карьеры он выступал за Расинг (72 матчей во всех турнирах, 7 мячей), Валенсию (44, 2) и Удинезе (158, 28).
Контракт Родриго с "зебрятами" рассчитан до 30 июня 2024 года.