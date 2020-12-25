Италия

Ивуарийский вингер может сменить клубную прописку в январе.

Полузащитник Сассуоло Жереми Бога может перебраться в другой клуб итальянской Серии А в предстоящее трансферное окно.

Как сообщает Calciomercato, 23-летний ивуариец входит в сферу интересу Наполи и Аталанты, которые настроены бороться за его подписание уже в январе 2021 года.

В текущем сезоне Жереми Бога провел в футболке Сассуоло десять поединков, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Напомним, в октябре агент футболиста Сассуоло подтверждал, что его клиент мог стать игроком Наполи.

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