Ивуарийский вингер может сменить клубную прописку в январе.
Жереми Бога, Getty Images
25 декабря 2020, 13:23
Полузащитник Сассуоло Жереми Бога может перебраться в другой клуб итальянской Серии А в предстоящее трансферное окно.
Как сообщает Calciomercato, 23-летний ивуариец входит в сферу интересу Наполи и Аталанты, которые настроены бороться за его подписание уже в январе 2021 года.
В текущем сезоне Жереми Бога провел в футболке Сассуоло десять поединков, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Напомним, в октябре агент футболиста Сассуоло подтверждал, что его клиент мог стать игроком Наполи.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.