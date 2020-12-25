Италия

Тренер высказался о результатах команды.

Главный тренер Торино Марко Джампаоло подвел итог матчу против Наполи (1:1), а также высказался о месте команды в турнирной таблице.

"Мне понравилась команда. Ребята проявили страсть, даже если у нас были тяжелые времена. Мы никогда не боялись Наполи.

Я считаю, что мы не заслуживаем последнего места, но я не ухожу в отставку. Игроки меня уважают.

Наполи? Нам не нужно обвинять себя в этой игре. Мы потеряли важные очки против Ювентуса, Сассуоло и Лацио. Мы заплатили высокую цену за то, что не смогли справиться с трудностями", — сказал Джампаоло Sky Sport.

Также вашему вниманию предлагается видео голов и обзор матча между Торино и Наполи.