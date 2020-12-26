Италия

Полузащитник миланского Интера поделился планами его команды на вторую часть сезона.

В отличии от английской Премьер-лиги, итальянская Серия А уже не вернется на телеэкраны у уходящем году. У футболистов по этой причине появилось немного свободного времени, которое они с радостью заполняют общением с журналистами.

В частности, Sky Sports провел беседу с чилийским полузащитником миланского Интера Артуро Видалем, который рассказал о планах своей команды во второй части сезона, а также собственных целях, которые игрок преследовал при переходе в стан "змей". Фрагменты данного интервью приводит издание La Gazzetta dello Sport.

"Я не боюсь сказать слово "скудетто". Это наша цель, — начал свой ответ Видаль, — Я много раз выигрывал чемпионат как здесь, так и в Германии и Испании. Мы должны работать каждый день, придумывать план на каждую отдельную игру, и только после этого — думать о титуле".

Чилийский футболист перешел в миланский Интер из каталонской Барселоны в конце сентября 2020 года с целью приобщиться к амбициозному проекту: "Это новый проект с молодыми игроками, которые жаждут что-нибудь выиграть. Печально, что мы вылетели из Лиги чемпионов, но у нас еще есть два важных турнира, и мы должны сделать все возможное для победы в них", — подытожил Артуро Видаль.

В текущем сезоне 33-летний футболист провел за Интер уже 16 поединков (990 минут), сумев отличиться 2 голевыми передачами.

Следующий матч миланского Интера, который пройдет в воскресенье, 3 января 2021 года, откроет пятнадцатый тур итальянской Серии А. Команда Антонио Конте на своем поле будет принимать Кротоне.