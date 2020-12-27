Италия

Похоже, аргентинец вскоре сменит прописку.

Нападающий Аталанты Алехандро Гомес близок к тому, чтобы покинуть команду в ближайшее трансферное окно, сообщает Eurosport.

Отмечается, что за ситуацией вокруг Гомеса активно наблюдают итальянские гранды — Интер, Милан и Рома, которые готовы пригласить игрока в команду в январе.

По данным источника, аргентинец не сумел уладить свой конфликт с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини, посему клуб готовится к ухожу игрока.

Ранее сообщалось, что футболист и вовсе может перебраться в Лигу 1, где в его услугах заинтересован ПСЖ.