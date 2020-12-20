Аргентинец может перебраться во французскую Лигу 1.
Алехандро Гомес, getty images
20 декабря 2020, 20:29
Пари Сен-Жермен включился в борьбу за нападающего Аталанты Алехандро Гомеса, сообщает издание La Repubblica.
Источник утверждает, что сумма сделки ориентировочно составит 10-15 миллионов евро.
Парижанам придется выдержать конкуренцию со стороны Милана, который хочет приобрести футболиста уже в ближайшее зимнее трансферное окно.
Уход лидера Аталанты связан с конфликтом с Джан Пьеро Гасперини, из-за которого футболиста не попадает в состав.
Напомним, ранее сообщалось, что контракт с Аталантой согласовал Виктор Коваленко.