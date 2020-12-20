Франция

Аргентинец может перебраться во французскую Лигу 1.

Пари Сен-Жермен включился в борьбу за нападающего Аталанты Алехандро Гомеса, сообщает издание La Repubblica.

Источник утверждает, что сумма сделки ориентировочно составит 10-15 миллионов евро.

Парижанам придется выдержать конкуренцию со стороны Милана, который хочет приобрести футболиста уже в ближайшее зимнее трансферное окно.

Уход лидера Аталанты связан с конфликтом с Джан Пьеро Гасперини, из-за которого футболиста не попадает в состав.

Напомним, ранее сообщалось, что контракт с Аталантой согласовал Виктор Коваленко.