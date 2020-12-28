Италия

"Россонери" намерены сохранить игрока.

Руководство Милана предложило голкиперу команды Джанлуиджи Доннарумме новую сделку на суммул семь миллионов евро в год, сообщает Corriere della Sera.

По данным источника, этой суммы может оказаться недостаточно, чтобы сохранить игрока, так как агент Мино Райола сообщил клубу, что у него есть предложения от Интера и Ювентуса.

Отмечается, что сам футболист еще думает, продлевать ли сделку, но не исключает, что сменит прописку в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Милан также ведет переговоры о продлении контракта с полузащитником Хаканом Чалханоглу.