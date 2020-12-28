"Россонери" намерены сохранить игрока.
Джанлуиджи Доннарумма, getty images
28 декабря 2020, 13:59
Руководство Милана предложило голкиперу команды Джанлуиджи Доннарумме новую сделку на суммул семь миллионов евро в год, сообщает Corriere della Sera.
По данным источника, этой суммы может оказаться недостаточно, чтобы сохранить игрока, так как агент Мино Райола сообщил клубу, что у него есть предложения от Интера и Ювентуса.
Отмечается, что сам футболист еще думает, продлевать ли сделку, но не исключает, что сменит прописку в летнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что Милан также ведет переговоры о продлении контракта с полузащитником Хаканом Чалханоглу.