Опытный форвард входит в сферу интересов туринцев.
Фернандо Льоренте, Getty Images
28 декабря 2020, 22:32
Нападающий Наполи Фернандо Льоренте может вернуться в Ювентус. Об этом сообщает Football Italia ссылаясь на Sky Sports Italia.
По информации источника, в январе 35-летний форвард может вновь переехать в Турин. Главный тренер "старой синьоры" Андреа Пирло видит в Льоренте замену Альваро Морате, который может вернуться в Атлетико.
Помимо Ювентуса форварда не против видеть у себя Сампдория. Однако сам футболист предпочел бы перейти в Ювентус.
Отметим, что Фернандо выступал за туринский клуб с 2013 по 2015 год. В 92 играх он сумел забить 27 голов.
Последний раз Льоренте выходил на поле еще в январе 2020 года, сыграв одну минуту в игре против Ювентуса.
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