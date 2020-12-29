Италия

Игрок прокомментировал уровень своей игры.

Нападающий Интера Ромелу Лукаку заявил, что входит в число лучших форвардов в текущее время.

"Когда я выхожу на поле, я хочу победить. Это означает все в Италии. Здесь огромная разница по сравнению с футбольным подходом в Англии, поэтому здесь я могу сосредоточиться на том, что меня просят сделать. В тактическом плане я не должен ошибаться в позиционировании или направлении атак.

За последние пять месяцев я вошел в пятерку лучших нападающих мира. Я не хочу составлять список остальных, но я вижу себя там", — сказал Лукаку SKy Italia

Ранее сообщалось, что Интер может укрепить атаку команды, купив нападающего Ливерпуля Дивока Ориги.