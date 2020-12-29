Американец находится в шаге от перехода в туринский клуб.
Брайан Рейнольдс, фото Даллас
29 декабря 2020, 22:59
Руководство Ювентуса достигло соглашения с Далласом о трансфере в зимнее окно защитника команды Брайана Рейнольдса, сообщает журналист Тейлор Твеллмен.
По данным источника, туринцы заплатят американцам за молодого футболиста 10 миллионов евро, а также различные бонусы по результатами выступлений игрока.
Отмечается, что Рейнольдс не сможет помочь Ювентусу в текущем сезоне, так как все квоты в команде игроков не из ЕС уже заняты. Таким образом, защитник отправится в аренду.
Ранее сообщалось, что на американского футболиста также претендует бельгийский Брюгге.