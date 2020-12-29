Лига Европы

Брюгге договорился с Далласом по поводу трансфера Брайана Рейнольдса.

Будущий соперник Динамо по 1/16 финала Лиги Европы неожиданно вмешался в борьбу Ромы и Ювентуса и может увести из-под носа итальянских грандов правого защитника ФК Даллас Брайана Рейнольдса — резюмирует Football Italia информацию различных СМИ Италии.

Руководство Брюгге уже согласовало условия трансфера с клубом 19-летнего игрока, которого считают одним из самых талантливых в своем амплуа в США, однако Ювентус и Рома не теряют надежду.

Ювентус договорился с самим игроком, которого привлекает перспектива не только оказаться в одной из лучших команд Европы, но и сыграть вместе со своим земляком (оба родом из Техаса) Уэстоном Маккенни.

Правда, проблема "старой синьоры" в том, что в ней нет свободных "вакансий" для игроков не из стран ЕС, и если Юве оформит сделку в январе, ему придется искать команду, в которую можно будет отправить своего новичка в аренду.

Ситуация Ромы пока проигрышная. Несмотря на связи владельца клуба Дэна Фридкина в США, "волки" пока не могут вести переговоры о новых игроках, пока не вступит в должность (1 января) новый спортивный директор Тьягу Пинту, а момент может быть упущен.

Ранее сообщалось, что Брюгге согласовал контракт с нападающим Басом Достом, выступавшим за Айнтрахт из Франкфурта.

Динамо сыграет с Брюгге дома 18 февраля и на выезде 25 февраля.

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