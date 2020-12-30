Италия

Специалист считает, что итальянец мог добиться большего.

Генеральный директор Монцы Адриано Галлиани высказался о нападающем команды Марио Балотелли.

"Мы надеемся, что его время в Монце будет счастливым, похожим на сезон-2012/13 в Милане.

Ему нужно время, потому что он с марта не играл в официальных матчах, но он работает, худеет и сокращает процент жира в теле. Мы приводим Марио в форму.

Глядя на него на тренировках, можно сказать, что это игрок мирового уровня, который должен был добиться большего. Жаль, что он выбросил столько лет", – цитирует Галлиани Football Italia.

Отметим, что сегодня Балотелли дебютировал в составе Монцы и забил гол на 4-й минуте первым же касанием мяча.