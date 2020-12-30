Специалист считает, что итальянец мог добиться большего.
Марио Балотелли, Getty Images
30 декабря 2020, 18:30
Генеральный директор Монцы Адриано Галлиани высказался о нападающем команды Марио Балотелли.
"Мы надеемся, что его время в Монце будет счастливым, похожим на сезон-2012/13 в Милане.
Ему нужно время, потому что он с марта не играл в официальных матчах, но он работает, худеет и сокращает процент жира в теле. Мы приводим Марио в форму.
Глядя на него на тренировках, можно сказать, что это игрок мирового уровня, который должен был добиться большего. Жаль, что он выбросил столько лет", – цитирует Галлиани Football Italia.
Отметим, что сегодня Балотелли дебютировал в составе Монцы и забил гол на 4-й минуте первым же касанием мяча.