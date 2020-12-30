Италия

Марио Балотелли сыграл первый официальный матч за Монцу.

В матче 16-го тура Серии В Монца — Салернитана в составе хозяев на поле впервые в официальном поединке вышел Марио Балотелли.

Тренер Кристиан Брокки доверил СуперМарио место в стартовом составе, а одним из его партнеров по линии атаки стал еще один очень известный футболист Кевин-Принс Боатенг, который играет в команде Сильвио Берлускони с начала сезона-2020/21.

Монца стала девятым клубом в послужном списке 30-летнего футболиста, ранее выступавшего за Лумеццане, Интер, Манчестер Сити, Милан, Ливерпуль, Ниццу, Марсель и Брешию.

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