Италия

"Нерадзурри" желают заполучить аргентинца.

Интер лидирует в борьбе за нападающего Аталанты Алехандро Гомеса, передает Football Italia со ссылкой на источники в итальянской прессе.

"Нерадзурри" не хотят платить за аргентинского нападающего требуемые 15 миллионов евро, желая получить скидку.

Также источник утверждает, что Интер уже согласовал условия личного контракта с Алехандро Гомесом: контракт до лета 2023-го года с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

Отметим, что главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини исключил футболиста из основной группы из-за конфликта.

Напомним, что также в футболисте заинтересованы другие представители Серии А: Милан и Рома.