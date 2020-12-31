Италия

Украинец эффектно отличился в ворота "фиалок".

Официальный YouTube-канал Серии А опубликовал видео с лучшими голами чемпионата Италии в заключительном месяце 2020-го года.

Примечаетльно, что в список попал гол полузащитника Аталанты Руслана Малиновского в ворота Фиорентины в рамках матча 11-го тура Серии А. В том поединке бергамаски победили со счетом 3:0.

Ранее сообщалось, что в составе Аталанты на одного украинца может стать больше, ведь клуб близок к заключению контракта с Виктором Коваленко.