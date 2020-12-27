Италия 27 декабря 2020, 01:38 Стала известна возможная заплата Коваленко в Аталанте Планируемый заработок хавбека "горняков" не будет сильно отличатся от оклада Малиновского. Виктор Коваленко, ФК Шахтер 27 декабря 2020, 01:38 Стали известны некоторые детали зарплаты полузащитника Шахтера Виктора Коваленко после возможного перехода в Аталанту. Как сообщает Prima Bergamo, итальянский клуб никогда и никому не платит больше 2 миллионов евро в год, так же будет и в случае с 24-летним украинцем. Ранее сообщалось, что хавбек Аталанты Руслан Малиновский — шестой в списке самых высокооплачиваемых игроков клуба из Бергамо. Также напомним, что Аталанта может выкупить Коваленко уже в январе. Люди Виктор Коваленко Руслан Малиновский Команды Аталанта Шахтер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте