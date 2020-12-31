Италия

Немец рассказал о своих дальнейших планах.

Полузащитник Ювентуса Сами Хедира заявил, что рассмотрел бы возможность перебраться играть в АПЛ.

"Премьер-лига все еще отсутствует в моей коллекции, играть там было бы вишенкой на торте. В их игре меньше перерывов и много контратак, но это то, что мне нравится. Я провел дополнительные тренировки с тренерами по фитнесу, чтобы подготовиться к темпу и интенсивности в Премьер-лиге.

Мой инстинкт и страсть подсказывают мне, что мне нужно играть в футбол, если возможно, в Премьер-лиге. Я работаю над этим", — сказал Хедира The Athletic.

Ранее сообщалось, что в услугах немецкого футболиста всерьез заинтересован Эвертон.