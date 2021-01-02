Италия

Бельгийский полузащитник прокомментировал свой переход в Кальяри в качестве арендованного футболиста.

Бельгийский полузащитник миланского Интера Раджа Наингголан в последний день 2020 года временно покинул состав "змей", перейдя на правах арендного соглашения в сардинский Кальяри, где уже выступал в прошлом сезоне в аналогичном статусе.

От своего третьего периода выступлений в составе "красно-синих" сам футболист находится в амбициозных ожиданиях, о чем рассказал в интервью официальному сайту клуба. "Я приехал в Кальяри с большим желанием играть, которое накопилось за три месяца в Интере, ставшими для меня мучением на скамейке запасных. Я просто не появлялся на поле".

Напомним, что Раджа принял участие лишь в четырех поединках Серии А (40 минут), а также на 3 минуты появился в матче Лиги чемпионов УЕФА в новом сезоне.

"Я чувствую себя хорошо, и знаю, что сразу впишусь в коллектив. Со многими парнями я знаком с прошлого сезона, а с новичками этот процесс не займет много времени.

Я здесь, чтобы помочь каждому и регулярно делится опытом. Я всегда отдавал все для Кальяри, и я знаю, что люди многого ждут от меня. Предельно заряжен добиться успеха на Сардинии.

Мы хотим закончить этот сезон как можно лучше, потому что у команды есть большой потенциал. Игра есть, но нет стабильных результатов. Я надеюсь, что 2021-й год будет лучше, чем в прошлый. В том числе, и с точки зрения моих личных показателей", — подытожил Наингголан.

Уже в воскресенье, 3 января, сардинский Кальяри ожидает домашний поединок против неаполитанского Наполи, в котором можно будет ожидать появление Раджи на футбольном поле.