Швед намерен принять участие на чемпионате Европы.
Златан Ибрагимович, getty images
02 января 2021, 19:59
Нападающий Милана Златан Ибрагимович принял решение возобновить выступления в составе сборной Швеции, утверждает La Gazzetta dello Sport.
Напомним, футболист прекратил защищать цвета национальной команды с 2016-го года после конфликта с главным тренером Янне Андерссоном.
По данным источника, форвард встретился с наставником, на котором они заладили прежние разногласия, и теперь Ибра хочет выступить на будущем чемпионате Европы.
Ранее сообщалось, что футболист приобрел участок леса в Швеции за три миллиона евро.