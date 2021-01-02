Италия

Швед намерен принять участие на чемпионате Европы.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович принял решение возобновить выступления в составе сборной Швеции, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, футболист прекратил защищать цвета национальной команды с 2016-го года после конфликта с главным тренером Янне Андерссоном.

По данным источника, форвард встретился с наставником, на котором они заладили прежние разногласия, и теперь Ибра хочет выступить на будущем чемпионате Европы.

Ранее сообщалось, что футболист приобрел участок леса в Швеции за три миллиона евро.