Италия

У шведа есть разрешение на охоту и рыбалку на этой территории.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович приобрел лес в Швеции.

Форвард миланского клуба потратил 3 миллиона евро на участок площадью около 1000 гектаров. Лес расположен в горах, недалеко от границы между Швецией и Норвегией.

У Ибрагимовича есть разрешение, позволяющее ему заниматься охотой и рыбалкой на этой территории, также он сможет кататься там на снегоходе, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Ранее швед заявлял, что никогда бы не променял свои 12 Золотых мячей Швеции на один от France Football.