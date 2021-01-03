Италия

Потеря ключевого футболиста может в итоге сказаться на положении Наполи в турнирной таблицы.

Неаполитанский Наполи опубликовал заявку своей команды на гостевую игру в рамках пятнадцатого тура итальянской Серии А против сардинского Кальяри, в которой не нашлось места для бельгийского нападающего Дриса Мертенса.

У ключевого игрока в атаке "южан" диагностирована деформация лодыжки, которая вывела его из строя до середины следующей недели.

Эта новость должна крайне озаботить Дженнаро Гаттузо, подопечные которого без Мертенса на футбольном поле победили лишь в двух из девяти последних игр (22,2%). С Дрисом в нормальных кондициях Наполи в чемпионате побеждал в 57,1% матчей (24 из 42).

Кроме бельгийца, Наполи не сможет рассчитывать также и на подхватившего коронавирус COVID-19 Виктора Осимхена, и травмированных Калиду Кулибали и Кевина Малькьюи, а участие Диего Демме находится под большим вопросом из-за сокращенной тренировочной сессии, которую накануне провел футболист.

Матч Кальяри — Наполи состоится в воскресенье, 3 января. Начало в 16:00 по киевскому времени.