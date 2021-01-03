Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Радость игроков Наполи, getty images
03 января 2021, 20:35
Наполи отправился в гости к Кальяри в рамках 15-го тура итальянской Серии А и добился уверенной победы.
Неаполитанцы открыли счет в первом тайме, но пропустили на исходе часа игры. Впрочем, Наполи быстро активизировался и поразил ворота соперника еще трижды.
Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Кальяри — Наполи 1:4
Голы: Жоао Педро, 60 — Зелиньски, 25, 62, Лосано, 74, Инсинье, 86 (пен).
Кальяри: Краньо, Ликояннис, Дзаппа, Валюкевич, Чеппителли, Марин, Перейро (Трамони, 57), Жоао Педро (Калигара, 83), Нандес, Соттиль (Трипальделли, 68), Симеоне (Паволетти, 83).
Наполи: Оспина, Максимович, Мариу Руй (Гулям, 87), Манолас (Ррахмани, 87), Ди Лоренцо, Фабиан Руис, Бакайоко (Лоботка, 87), Инсинье, Зелиньски (Элмаз, 77), Лосано, Петанья (Политано, 77).
Предупреждения: Ликояннис, Соттиль, Калигара — Зелиньски.
Удаление: Ликояннис, 65