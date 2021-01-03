Италия

Завершился очередной поединок чемпионата Италии.

Наполи отправился в гости к Кальяри в рамках 15-го тура итальянской Серии А.

По итогам двух таймов неаполитанцам удалось добыть уверенную победу, отправив в ворота соперника четыре мяча.

Кальяри, в свою очередь, удалось лишь единожды отличиться забитым голом, автором которого стал Жоао Педро.

Кальяри — Наполи 1:4

Голы: Жоао Педро, 60 — Зелиньски, 25, 62, Лосано, 74, Инсинье, 86 (пен).

Кальяри: Краньо, Ликояннис, Дзаппа, Валюкевич, Чеппителли, Марин, Перейро (Трамони, 57), Жоао Педро (Калигара, 83), Нандес, Соттиль (Трипальделли, 68), Симеоне (Паволетти, 83).

Наполи: Оспина, Максимович, Мариу Руй (Гулям, 87), Манолас (Ррахмани, 87), Ди Лоренцо, Фабиан Руис, Бакайоко (Лоботка, 87), Инсинье, Зелиньски (Элмаз, 77), Лосано, Петанья (Политано, 77).

Предупреждения: Ликояннис, Соттиль, Калигара — Зелиньски.

Удаление: Ликояннис, 65