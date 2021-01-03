Италия

На счету Лоренцо Инсинье 96 голов за Наполи во всех турнирах.

Гол в ворота Кальяри в матче 15-го тура чемпионата Италии позволил Лоренцо Инсинте догнать в списке бомбардиров Лацио Кареку — сообщает ОРТА.

На счету Инсинье 96 мячей во всех турнирах — столько же, сколько у партнера Диего Марадоны по атаке Наполи Кареки. Итальянец теперь делит с бразильцем 8-9 места в списке лучших бомбардиров клуба.

Больше этой пары за Наполи забивали только Дрис Мертенс (130), Марек Гамшик (121), Диего Марадона (115), Аттила Саллустро (108), Эдинсон Кавани (104), Антонио Вояк (103) и Жозе Альтафини (97).

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