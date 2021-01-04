Италия

Наставник туринского Ювентуса прокомментировал успех его команды в стартовом поединке 2021 года.

Действующий чемпион Италии начинал для себя новый календарный год с домашнего поединка в рамках пятнадцатого тура Серии А против фриульского Удинезе. "Зебры" сумели устоять во время стартового натиска от соперников, после чего последовательными точными ударами по ходу поединка реализовали ошибки в обороне от подопечных Луки Готти (4:1).

Ювентус — Удинезе 4:1 Видео голов и обзор матча

В своем послематчевом интервью главный тренер Юве Андреа Пирло указал на успешное выполнение его командой избранной на игру тактики по ходу большей части поединка, а также рассказал о планах на ближайшую трансферную кампанию.

"Поражение от Фиорентины (0:3 — ред.) серьезно повлияло на наше поведение на старте игры против Удинезе. Мы были робкими и нервничали, еще и соперники проявили агрессию в первые минуты. Впрочем, чем больше становился натиск, тем быстрее моя команда начала к нему привыкать — это положительный момент", — считает наставник туринской команды.

"Было очевидно, что Удинезе не сможет играть в таком стиле всю игру, поэтому мы просто выждали паузу, а когда соперник устал, правильно перестроились для дальнейшей игры".

Наставник Ювентуса также отметил действия отдельных его подопечных. По поводу Пауло Дибалы, с которым продолжаются непростые переговоры о продлении контракта, Пирло сказал следующее: "Нам нужен Дибала, а мы — нужны ему. Он очень хорошо работал в течение недели на тренировках, поэтому во время матча мы могли видеть, что он был в лучшей физической форме. Верил, что ему удастся забить гол, поэтому продержал его на поле до последнего". Аргентинец оформил гол на 90+3 минуте.

Пирло также подчеркнул хорошую форму у полузащитника Аарона Рэмси: "Когда он в хорошей форме, Аарон — очень важный игрок для нас. Он умен и обладает грамотным выбором позиции на поле. К сожалению, в последние годы у него было так много травм, что ему нужно много отдыхать между играми".

В игре против Удинезе из-за повреждения отсутствовал испанский форвард Альваро Мората, по поводу участия которого в следующем поединке главный тренер его команды выразил сомнения: "Посмотрим, как будет проходить процесс восстановления и сможет ли он сыграть в среду, но я в этом сомневаюсь".

"Трансферное окно откроется завтра, — сказал Пирло по поводу поведения его команды в зимний период переходов, — мы уже обсуждали с клубом, чем хотим заниматься на рынке и есть ли для этого возможности. Мы надеемся сделать несколько шагов уже в ближайшие дни".

Следующий поединок туринского Ювентуса в рамках итальянской Серии А пройдет на поле лидера чемпионской гонки — Милана.