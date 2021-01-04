Италия

Однако у тренера есть шанс сохранить свою работу.

После поражения от Торино в матче 15-го тура чемпионата Италии руководство Пармы практически решило вопрос об увольнении с поста тренера Фабио Ливерани — утверждает Sky Sport Italia.

Однако в среду, 6 января, Ливерани будет руководить действиями команды в поединке против Аталанты в Бергамо, и в случае победы гостей есть шанс, что их тренер сохранит работу.

После 15-ти туров Парма занимает 16-е место и лишь на 1 очко оторвалась от зоны вылета. Демонстрировавшая в минувшем сезоне яркий атакующий футбол, в нынешнем команда имеет худший показатель в Серии А по забитым мячам — 13.

Главным кандидатом на должность тренера «крестоносцев» является Роберто Д'Аверса, которого Ливерани сменил перед началом сезона-2020/21.

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