Италия

Пирло хочет видеть 37-летнего форварда в команде.

Туринский Ювентус планирует усилить позицию центрального форварда в зимнее трансферное окно.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, главный тренер команды Андреа Пирло попросил руководство клуба укрепить эту позицию, предложив вариант 37-летнего нападающего Сампдории Фабио Квальяреллы.

Итальянец уже выступал за Ювентус с 2010 по 2014 год. Играя вместе с Пирло за клуб, Квальярелла трижды становился победителем Серии А.

В текущем сезоне форвард забил 7 голов в 14 играх итальянского чемпионата.

Ранее сообщалось, что Квальярелла вошел в список 15 лучших бомбардиров в истории Серии А.