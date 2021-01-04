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Лучано Спаллетти рассматривается в качестве преемника Рейнальдо Руэды.

Руководство федерации футбола Чили расматривает кандидатуры преемников тренера национальной сборной, и одной из них является Лучано Спаллетти — сообщает Alairelibre.cl.

Переговоры с бывшим тренером уже начались, но есть два сложных момента: Спаллетти не знает испанского, но этот вопрос не так сложно решить, как то, что сумма, требуемая итальянцем за свои услуги, слишком велика для Чили.

Рейнальдо Руэда покинул сборную Чили после двух лет работы и возглавил национальную команду Колумбии.

В 2020 году Спаллетти вел переговоры по поводу возможного трудоустройства с Миланом, Ромой и Фиорентиной.

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