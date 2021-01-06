Опытный нападающий рассматривает вариант перехода в стан туринцев.
Фабио Квальярелла, getty images
06 января 2021, 14:59
Ювентус ищет опытного нападающего для глубины состава и обратил свое внимание на Фабио Квальяреллу.
Как сообщает Sky Sports, опытный форвард выдвинул условие туринцам — он просит контракт сроком на полтора года.
Квальярелла в текущем сезоне провел 14 поединков, в которых отметился семь забитыми голами и получил одну желтую карточку.
Напомним, что ранен опытный нападающий вошел в список 15 лучших бомбардиров в истории Серии А.
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