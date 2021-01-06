Италия

Завершились матчи 16-го тура чемпионата Италии.

В поединке 16-го тура чемпионата Италии Рома на выезде не испытала проблем против Кротоне, закрепившись в зоне Лиги чемпионов.

Кротоне — Рома 1:3

Голы: Големич, 71 — Майорал, 8, 29, Мхитарян, 35 (с пенальти)

Кротоне: Кордас — Магальян, Големич, Куомо — Перейра (Вулич, 46), Молина, Дзанеллато, Эдуардо (Ривьер, 58), Реца — Мессиас, Сими

Рома: Лопес — Ибаньес (Кумбулья, 63), Смоллинг, Манчини — Перес, Вильяр, Кристанте (Верету, 80), Карсдорп, Мхитарян (Пеллегрини, 63), Перес — Майорал (Джеко, 85)

Предупрежения: Големич, Магальян — Перес, Ибаньес, Пеллегрини

В параллельном матче Лацио на своем поле сумел удержать победу против Фиорентины.

Лацио — Фиорентина 2:1

Голы: Кайседо, 6, Иммобиле, 75 — Влахович, 88 (с пенальти)

Лацио: Стракоша — Фелипе (Габаррон, 46), Худт, Ачерби — Лаццари (Раду, 77), Милинкович-Савич, Эскаланте (Катальди, 77), Альберто, Марушич — Кайседо (Акпа Акпро, 58), Иммобиле (Мурики, 89)

Фиорентина: Драговски — Игор, Песселья, Мартинес (Лирола, 73) — Бираги, Бонавентура (Куаме, 73), Кастровилли, Амрабат, Венути (Кальехон, 60) — Влахович, Рибери (Эссерик, 38)

Предупреждения: Фелипе, Эскаланте, Худт — Кастровилли

Также, в боевом поединке середняков турнирной таблицы, Удинезе на последних минутах сумел вырвать ничью у Болоньи

Болонья — Удинезе 2:2

Голы: Томиясу, 19, Сванберг, 40 — Перрейра, 34, Арслан, 90+2

Болонья: Да Коста — Томиясу, Данило, Пас, Дейкс — Орсолини (Виньято, 76), Шутен (Поли, 76), Сориано, Сванберг, Барроу (Калабрези, 71) — Паласио (Рабби, 84)

Удинезе: Муссо — Самир (Ауэян, 77), Бонифаци, Бекао — Зегелар (Арслан, 59), Перейра, Уоллас (Мандрагора, 59), де Паул, Ларсен (Молина, 77) — Форестьери (Несторовски, 33), Лазанья

Предупреждения: Сванберг, Шутен, да Коста — Уоллас, Самир, Лазанья

Удаление: Сванберг, 47