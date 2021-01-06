"Нерадзурри" потеряли очки в поединке против Сампдории.
Сампдория - Интер, Getty Images
06 января 2021, 19:08
Интер уступил в гостях Сампдории в рамках 16-го тура итальянской Серии А, дав шанс Милану закрепиться на первом месте в турнирной таблице.
Интересно, что это гостевое поражение стало для подопечных Антонио Конте первым с марта 2020 года, когда "нерадзурри" оказались слабее Ювентуса в последнем матче перед локдауном.
Таким образом, Интер прервал свою впечатляющую гостевую серию без поражений в чемпионате Италии, которая продлилась 13 поединков кряду.
После 16-ти туров Серии А Интер занимает вторую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 36 набранных очков.
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