Италия

"Нерадзурри" потеряли очки в поединке против Сампдории.

Интер уступил в гостях Сампдории в рамках 16-го тура итальянской Серии А, дав шанс Милану закрепиться на первом месте в турнирной таблице.

Интересно, что это гостевое поражение стало для подопечных Антонио Конте первым с марта 2020 года, когда "нерадзурри" оказались слабее Ювентуса в последнем матче перед локдауном.

Таким образом, Интер прервал свою впечатляющую гостевую серию без поражений в чемпионате Италии, которая продлилась 13 поединков кряду.

После 16-ти туров Серии А Интер занимает вторую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 36 набранных очков.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.