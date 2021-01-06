Вашему вниманию видеообзор матча Серии А.
getty images
06 января 2021, 22:27
В поединке 16-го тура чемпионата Италии Рома на выезде не испытала проблем против Кротоне, закрепившись в зоне Лиги чемпионов.
Кротоне — Рома 1:3
Голы: Големич, 71 — Майорал, 8, 29, Мхитарян, 35 (с пенальти)
Кротоне: Кордас — Магальян, Големич, Куомо — Перейра (Вулич, 46), Молина, Дзанеллато, Эдуардо (Ривьер, 58), Реца — Мессиас, Сими
Рома: Лопес — Ибаньес (Кумбулья, 63), Смоллинг, Манчини — Перес, Вильяр, Кристанте (Верету, 80), Карсдорп, Мхитарян (Пеллегрини, 63), Перес — Майорал (Джеко, 85)
Предупрежения: Големич, Магальян — Перес, Ибаньес, Пеллегрини