Италия

"Россонери" оказалось не под силу набрать очки в матче с Ювентусом.

Ювентус добыл гостевую победу над Миланом в рамках центрального поединка 16-го тура итальянской Серии А со счетом 3:1.

Для подопечных Стефано Пьоли это поражение стало не только дебютным в текущем сезоне чемпионата Италии, но и первым с восьмого марта 2020 года, когда "россонери" уступили Дженоа.

Таким образом, Ювентусу удалось прервать невероятную серию Милана без поражений в Серии А, которая продлилась 27 матчей кряду.

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