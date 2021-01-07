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    07 января 2021, 00:59

    Милан — Ювентус 1:3 Видео голов и обзор матча

    Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

    Милан - Ювентус, Getty Images
    Милан - Ювентус, Getty Images 07 января 2021, 00:59

    Ювентус добыл гостевую победу над Миланом в рамках центрального поединка 16-го тура итальянской Серии А со счетом 3:1.

    Стоит отметить, что это поражение стало для "россонери" не только дебютным в текущем сезоне чемпионата Италии, но и первым с марта 2020 года.

    Смотрите видео голов и обзор матча Милан — Ювентус:


    Милан — Ювентус 1:3
    Голы: Калабрия, 41 — Кьеза, 18, 61, Маккенни, 76

    Милан: Дж. Доннарумма — Далот (Мальдини, 81), Кьер (Калулу, 81), Романьоли, Эрнандес — Калабрия (Конти, 81), Кессье — Кастильехо (Коломбо, 87), Чалханоглу, Хауге (Диас, 67) — Леау.

    Ювентус: Щесны — Данило, Бонуччи, де Лигт, Фработта (Демирал, 87) — Кьеза (Кулусевски, 63), Бентанкур (Артур, 74), Рабио, Рэмси (Бернардески, 74) — Дибала (Маккенни, 63), Роналду.

    Предупреждения: Романьоли — Бентанкур, Данило

     

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