Милан — Ювентус 1:3 Видео голов и обзор матча

Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

Ювентус добыл гостевую победу над Миланом в рамках центрального поединка 16-го тура итальянской Серии А со счетом 3:1.

Стоит отметить, что это поражение стало для "россонери" не только дебютным в текущем сезоне чемпионата Италии, но и первым с марта 2020 года.

Смотрите видео голов и обзор матча Милан — Ювентус: