Италия

Сроки возвращения к игре опытного французского футболиста будут значительно меньше ожидаемых изначально.

Франк Рибери во время матча против Лацио, Getty Images

Франк Рибери во время матча против Лацио, Getty Images

На 38-й минуте гостевого поединка против римского Лацио (1:2), в рамках 16-го тура итальянской Серии А, полузащитник Фиорентины Франк Рибери получил повреждение, в результате чего был вынужденно заменен на Валентина Эссерика.

Первоначальные подозрения падали на проблемы с коленом, однако результаты первичного медицинского обследования, как сообщает официальный сайт клуба из Флоренции, оказались более утешительными.

"После травмы правого колена, полученной во время вчерашнего матча, футболист Франк Рибери провел сегодня (7 января — ред.) индивидуальную тренировку. Медицинские тесты, проведенные сегодня утром персоналом Фиорентины, исключили травму суставной капсулы коленного сустава, на которые были подозрения в момент травмоопасного столкновения с соперником.

Игрок в ближайшее время продолжит восстановительные процедуры, а его состояние будет оценено в течение следующих нескольких дней", — гласит опубликованное обращение к футбольной общественности.

В новом сезоне французский нападающий провел уже 15 поединков (1051 минуты), отличившись четырьмя результативными передачами.

Вполне вероятно, что в следующей домашней игре Фиорентины против сардинского Кальяри, которая состоится 10 января, мы не сможем наблюдать Франка Рибери на футбольном поле.