Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В поединке 16-го тура итальянской Серии А Лацио принимал на своем поле Фиорентину и добыл победу с минимальным преимуществом в счете.

За римский клуб забитыми мячами отличились Кайседо и Иммобиле, тогда как "фиалки" сумели отметиться взятием ворот лишь под конец встречи благодаря успешно реализованному пенальти Влаховича.

Смотрите видео голов и обзор матча Лацио — Фиорентина:

Лацио — Фиорентина 2:1

Голы: Кайседо, 6, Иммобиле, 75 — Влахович, 88 (с пенальти)

Лацио: Стракоша — Фелипе (Габаррон, 46), Худт, Ачерби — Лаццари (Раду, 77), Милинкович-Савич, Эскаланте (Катальди, 77), Альберто, Марушич — Кайседо (Акпа Акпро, 58), Иммобиле (Мурики, 89)

Фиорентина: Драговски — Игор, Песселья, Мартинес (Лирола, 73) — Бираги, Бонавентура (Куаме, 73), Кастровилли, Амрабат, Венути (Кальехон, 60) — Влахович, Рибери (Эссерик, 38)

Предупреждения: Фелипе, Эскаланте, Худт — Кастровилли