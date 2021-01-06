Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.
Лацио — Фиорентина, Getty Images
06 января 2021, 20:49
В поединке 16-го тура итальянской Серии А Лацио принимал на своем поле Фиорентину и добыл победу с минимальным преимуществом в счете.
За римский клуб забитыми мячами отличились Кайседо и Иммобиле, тогда как "фиалки" сумели отметиться взятием ворот лишь под конец встречи благодаря успешно реализованному пенальти Влаховича.
Смотрите видео голов и обзор матча Лацио — Фиорентина:
Лацио — Фиорентина 2:1
Голы: Кайседо, 6, Иммобиле, 75 — Влахович, 88 (с пенальти)
Лацио: Стракоша — Фелипе (Габаррон, 46), Худт, Ачерби — Лаццари (Раду, 77), Милинкович-Савич, Эскаланте (Катальди, 77), Альберто, Марушич — Кайседо (Акпа Акпро, 58), Иммобиле (Мурики, 89)
Фиорентина: Драговски — Игор, Песселья, Мартинес (Лирола, 73) — Бираги, Бонавентура (Куаме, 73), Кастровилли, Амрабат, Венути (Кальехон, 60) — Влахович, Рибери (Эссерик, 38)
Предупреждения: Фелипе, Эскаланте, Худт — Кастровилли