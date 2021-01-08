Италия

Нидерландский защитник отправился на самоизоляцию.

Защитник Маттейс Де Лигт сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт Ювентуса.

Нидерландский футболист, как и положено в таких случаях, отправился на самоизоляцию.

Примечательно, что Маттейс Де Лигт провел полный поединок против Милана. Игра с "россонери" была под угрозой срыва из-за коронавируса, но все-таки состоялась.

Отметим, что в понедельник, 4 января, бразильский защитник Алекс Сандро дал положительный результат при тестировании, а на следующий день аналогичным отметился полузащитник Хуан Куадрадо.

Проблема повышенной заболеваемости коснулась не только Италии, но и Англии, где зафиксировали рекордное количество заражений за неделю.