Англия

Предматчевая тренировка команды была отменена.

В Астон Вилле произошла вспышка коронавируса, об этом сообщает официальный сайт бирмингемского клуба.

Клуб закрыл свою тренировочную базу "Бодимур Хит" после того, как результаты тестов на COVID-19 показали много положительных результатов у игроков основной команды и сотрудников клуба. Эти тесты были сданы в понедельник.

Сообщается, что после этого клуб провел второй круг тестирования, однако было выявлено еще большее количество заражений.

Напомним, что завтра, 8 января, Астон Вилла должна сыграть с Ливерпулем в рамках Кубка Англии. Предматчевая тренировка команды отменена.

Отмечается, что клуб ведет переговоры с представителями Футбольной ассоциации Англии и Премьер-лиги о сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что в Манчестер Сити три новых случая заражения коронавирусом.