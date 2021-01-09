Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В поединке 17-го тура итальянской Серии А Аталанта отправилась в гости к Беневенто, где добыла разгромную победу со счетом 4:1.

Стоит отметить, что украинский полузащитник Руслан Малиновский, вышедший на поле во втором тайме, отметился ассистом в моменте с последним голом бергамасков, который записал на свой счет Луис Муриэль.

Смотрите видео голов и обзор матча Беневенто — Аталанта:



Беневенто — Аталанта 1:4

Голы: Сау, 50 — Иличич, 30, Толои, 69, Сапата, 71, Муриэль, 86

Беневенто: Монтипо, Барба, Фулон (Пастина, 46), Глик, Маджо, Дабо (Хетемай, 58), Скьяттарелла, Ионицэ (Дель Пинто, 80), Импрота, Лападула (Инсинье, 58), Сау (Ди Серио, 58).

Аталанта: Голлини, Гозенс (Мэле, 73), Паломино, Ромеро, Хатебур, Пессина (Малиновский, 64), де Рон, Иличич (Миранчук, 88), Фройлер (Депаоли, 88), Толои, Сапата (Муриэль, 73).

Предупреждения: Фулон, Лападула, Дабо - де Рон, Паломино.